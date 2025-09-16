Plopsaland Resort Belgium

Stilte voor de storm: een groot gedeelte van Plopsaland wordt binnenkort afgebroken

FOTO'S Plopsaland Belgium staat aan de vooravond van twee ingrijpende bouwprojecten. Het entreeplein van het Vlaamse attractiepark ondergaat de komende jaren een enorme transformatie. Daarvoor zijn de voorbereidende werkzaamheden al gestart. Ook elders in het park worden voorbereidingen getroffen voor een grote klus.

Wie benieuwd is hoe omvangrijk de projecten worden, kan de bijgewerkte plattegrond van Plopsaland bekijken. De volledige gevelrij op het Dorpsplein staat daar niet meer op, inclusief het horecagelegenheden Het Torentje, F.C. De Kampioenen Café, Barbecue Dorpsplein en Panos.

Het Verkeerspark, een toiletgebouw en het treinstation van de Plopsa Express zijn eveneens verdwenen. De bouwwerken worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw complex met onder andere een groot flying theater, al heeft Plopsa dat zelf nog niet bevestigd.



Dranghekken

Het gevolg is dat de trein tot nader order niet kan rijden. Er staan al dranghekken rond het perron. De kaart verraadt dat het pad tussen het station en de Piratenzone van Piet Piraat binnenkort afgesloten zal worden. Op de afbeelding is een hijskraan neergezet, om aan te geven dat er gewerkt wordt.



De Piratenzone zal zelf ook aan verandering onderhevig zijn: Plopsaland gaat de bestaande Piratengrill met de grond gelijkmaken. Er komt een nieuw piratenrestaurant voor in de plaats, waarvoor een jaar geleden al een vergunning werd aangevraagd. De destijds vrijgegeven ontwerpen zijn in de tussentijd wel gewijzigd: het restaurant komt eruit te zien als een gestrande piratenboot met een gigantische mast.



















Plattegrond



