Familiepark Drievliet

Drievliet vraagt vergunning aan voor nieuwe attractie: sidecar XL, opening in 2026

VIDEO Familiepark Drievliet in Den Haag heeft een vergunning aangevraagd voor een gloednieuwe attractie. Het Zuid-Hollandse pretpark bestelde een attractie van het type sidecar XL: een molen met twaalf hangende gondels die tijdens het draaien omhoog zwaaien. De toevoeging komt uit de fabriek van de Italiaanse firma Technical Park.

We kennen het interactieve attractietype onder meer uit Walibi Belgium. Daar opende in 2023 een vergelijkbare carrousel met de naam Silverton. Drievliet is sinds 2024 eigendom van de Looping Group, een Franse parkengroep. Het is voor het eerst sinds de overname dat er geïnvesteerd wordt in een volledig nieuwe ride.

Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat Drievliet de sidecar wil neerzetten op de huidige plek van de Zweefcarrousel. Deze klassieke zweefmolen gaat niet verloren: het is de bedoeling om de nostalgische attractie elders in het park een nieuwe plek te geven. Daarover wordt later meer bekend. Ook het thema en de naam van de sidecar komen later naar buiten.



Mooie dingen

Een woordvoerder benadrukt dat Drievliet momenteel werkt aan "een aantal projecten". "De vergunningsaanvragen die zijn ingediend, geven al een indruk dat er mooie dingen op komst zijn. Echte fans hebben daar vast al wat conclusies uit getrokken, maar de details houden wij nog even voor ons."



De komende maanden maakt het attractiepark meer bekend. "We zijn nu bezig om de laatste hand te leggen aan de ontwerpen en er zijn nog wat punten die we eerst helemaal rond willen krijgen. Zodra er meer concreet is, delen we dit uiteraard graag met iedereen." De voorlichter belooft 2026 "hét jaar van Familiepark Drievliet" wordt.