Familiepark Drievliet

Drievliet verkoopt oude attractieonderdelen tijdens speciaal fanweekend

FOTO'S Pretparkfans kunnen begin november unieke souvenirs op de kop tikken in Drievliet. Tijdens de eerste editie van de Drievliet Fandagen, op zaterdag 1 en zondag 2 november, organiseert de Haagse trekpleister een speciale Yard Sale met originele onderdelen uit de geschiedenis van het attractiepark.

Tussen de items bevinden zich onder meer boten van de voormalige Wildwatervaart, stoelen van de powered coaster Dynamite Express, beugels van lanceerachtbaan Formule X, bebording, wielen, kleding en oude winkelvoorraden. De Wildwatervaart opende in 1985 op de plek waar nu boomstambaan Jungle River te vinden is.

Ook enkele zeldzame objecten worden verkocht, waaronder houten paarden uit een voormalige draaimolen en de astronaut die bovenop de Star Dancer stond; de break dance die inmiddels bekendstaat als Draaikolk. Abonnementhouders krijgen extra korting in Daans Winkel.



Containers

Meerdere bijzondere onderdelen kwamen aan het licht bij een recente opruimactie: containers die jarenlang gesloten op het terrein stonden, werden weer geopend. Daarin trof men verschillende historische objecten aan.



Tijdens de fandagen zijn ook de shows De Griezelmachine en De Pleziermachine voor het laatst te zien, aangevuld met extra entertainment als een meet-and-greet met Lance de Racer bij Formule X. Op de laatste dag van het fanweekend neemt Drievliet officieel afscheid van de 28 jaar oude Draaikolk.



Eerbetoon

Volgens een woordvoerder is het evenement bedoeld als eerbetoon aan de historie van het park. "We vieren vooral het verleden, maar kijken ook vooruit naar een mooi nieuw seizoen." In 2026 opent Drievliet een nieuwe attractie van het type sidecar XL, samen met een vernieuwd entreegebied.



























