Familiepark Drievliet

Drievliet neemt na dit seizoen afscheid van 28 jaar oude attractie: 'Geen gemakkelijke keuze'

Een 28 jaar oude attractie gaat Drievliet verlaten. Het Haagse familiepark kiest ervoor om afscheid te nemen van de Draaikolk, een klassieke break dance van de Nederlandse fabrikant Nauta Bussink. Na dit pretparkseizoen wordt de attractie gedemonteerd en weggehaald. Drievliet heeft de Draaikolk verkocht aan een kermisexploitant.

De break dance is ook afkomstig uit het kermiscircuit: van 1992 tot en met 1997 was de ride onder de naam Star Dancer te vinden op de Nederlandse kermis. Bij de opening in Drievliet behield de attractie in eerste instantie de originele naam. De Star Dancer had een ruimtethema, met witte gondels.

Bovenop de schijf stond een decorstuk van een astronaut. In de omgeving was een kraterlandschap zichtbaar. Toen het omliggende gebied in 2011 een haventhema kreeg, maakte de astronaut plaats voor een grote kolk met een haai en andere vissen. Sindsdien is de schijf blauw, met okergele gondels.



Logische stap

De Draaikolk zal op zondag 2 november voor het laatst operationeel zijn, bevestigt een woordvoerder van Drievliet aan Looopings. Het was volgens hem "geen gemakkelijke keuze" om de break dance te verwijderen. "Maar het is wel een logische stap in onze langetermijnplanning, vanwege de relatief hoge lengtebeperking."



Bezoekers moeten minimaal 1.30 meter lang zijn. De attractie zou om die reden steeds minder goed aansluiten bij de belangrijkste doelgroep: families met jonge kinderen. "Daarnaast wordt Lol Atol, het gebied rondom de Draaikolk, door ons publiek als minst aantrekkelijk beoordeeld", geeft de voorlichter toe. "Het is dus tijd voor vernieuwing."



Make-over

Lol Atol, gelegen bij de hoofdingang, krijgt volgend jaar een make-over. Daar hoort ook een nieuwe naam bij. Daarnaast opent Drievliet een nieuwe attractie op een andere plek in het park, waarvoor de Zweefcarrousel moet wijken. Die zal richting de hoofdentree verhuizen. De woordvoerder spreekt over "een grote transformatie", waarover binnenkort meer informatie naar buiten komt.



Wie in het laatste openingsweekend - zaterdag 1 en zondag 2 november - een ritje maakt in de Draaikolk, ontvangt een speciaal certificaat. De break dance komt in handen van kermisfamilie Guikema. Het gaat om een bijzonder attractietype: fabrikant Nauta Bussink leverde er slechts vier van af. Tegenwoordig is het bedrijf gespecialiseerd in het maken van reuzenraden.