Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar ook een pretparkticket

Vandaag, 10.25 uur

VIDEO Het Kinderboekenweekgeschenk 2025 levert dit jaar meer op dan alleen een leeservaring. Kinderen tot en met 12 jaar mogen met het boek Lexie van auteur Kevin Hassing gratis naar Avonturenpark Hellendoorn of Familiepark Drievliet. De actie loopt van 4 oktober tot en met 2 november 2025.

Voorwaarde is dat ieder kind wordt begeleid door minstens één betalende volwassene. Het boek Lexie wordt tijdens de Kinderboekenweek, die plaatsvindt van 1 tot en met 12 oktober, cadeau gedaan bij aankoop van minimaal 13,50 euro aan kinderboeken. Het geschenk fungeert vervolgens als entreeticket.

Bij de ingang van het pretpark moet het boek of e-book worden getoond en afgestempeld. Reserveren of online tickets kopen is niet nodig: de toegang wordt geregeld aan de kassa. Eén boek geeft toegang voor één kind. Een bijbehorend promotiefilmpje is opgenomen in Drievliet.

Luisterboek
Hassing, die naast schrijver ook stemacteur is, noemt de samenwerking met de parken "extra leuk", omdat hij naar eigen zeggen gek is op pretparken en avontuurlijke attracties. Hij sprak zelf het luisterboek van Lexie in, dat via een QR-code in het Kinderboekenweekgeschenk beschikbaar is en wordt ondersteund met muziek en geluidseffecten.

Kinderboek Lexie gaat over een meisje dat zich in de klas vaak geen held voelt, vooral niet bij voorlezen of spreekbeurten. Na een wens bij een vallende ster verdwijnen de lastige woorden op school, maar ook voorwerpen en zelfs mensen lossen op. Samen met haar beste vriend Riff probeert Lexie het mysterie te ontrafelen. Tijdens dat avontuur ontdekt ze dat juist haar onzekerheid haar grootste kracht kan zijn.



