Europa-Park Resort

Achter de schermen in Europa-Park: hoe wordt een powered coaster aangedreven?

VIDEO Een trein van een powered coaster rijdt niet met behulp van zwaartekracht, maar met behulp van elektriciteit. Maar hoe werken elektrisch aangedreven achtbanen nou precies? Het Nederlandse YouTube-kanaal Theme Park Science legt het uit vanuit het grootste pretpark van Duitsland: Europa-Park, waar twee verschillende powered coasters staan.

Eerst nemen de videomakers een kijkje achter de schermen van de reguliere powered coaster Alpenexpress Enzian, die in 2024 werd geopend nadat de vorige versie uit 1984 verwoest werd door een brand. Ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente wijst onder meer de sleepcontacten aan die de trein van stroom voorzien.

Eén van de opvallendste kenmerken van een powered coaster van fabrikant Mack Rides is een platte strip in het midden van de rail, gemaakt van ruw materiaal. Die is belangrijk voor de aandrijving: er rijden eenvoudige autobanden overheen. Ook vertelt Schilder waar de groene strips onder de baan voor dienen.



Max & Moritz

Voorbeelden van powered coasters in de Benelux zijn Max & Moritz in de Efteling, Dynamite Express in Drievliet, Bob Express in Bobbejaanland en Draconis in Plopsaland Belgium. Omdat het attractietype beperkingen heeft op het gebied van snelheid, hoogte en steilheid, lijken veel powered coasters op elkaar: het zijn steeds achtbanen met veel bochten en weinig hoogteverschillen, laag bij de grond.



Het Theme Park Science-team mocht in Europa-Park ook een bijzonder exemplaar van dichtbij bekijken: Arthur, een suspended powered coaster. Daarbij hangen de gondels onder de baan. Het concept blijft hetzelfde: treinen worden continu aangedreven door een motor.



Slimme computer

Bij Arthur is wel meer geavanceerde technologie gebruikt, met variërende bloksecties die ervoor zorgen dat er gelijktijdig zeven of meer treinen op de baan kunnen staan. De gondels weten zelf waar ze zich bevinden dankzij een slimme computer aan boord van de karretjes. Zo worden ze altijd op tijd stilgezet als een volgende sectie nog niet vrij is. Bovendien hebben de karretjes meer bewegingsvrijheid: ze kunnen gecontroleerd draaien.