Familiepark Drievliet

Drievliet deelt teaser voor nieuwe attractie: 'Iets groots in de maak'

Gisteren, 20.46 uur

VIDEO Drievliet maakt het publiek alvast warm voor een nieuwe attractie die volgend jaar opengaat. Op social media deelt het Haagse familiepark een videoteaser met de personages Chip en Charlie, die sinds dit seizoen te zien zijn in de voorstelling De Grote Drievlietshow: De Pleziermachine.

In het korte filmpje gaan beide figuren aan de slag met een nieuwe uitvinding: een stoommachine, die volgens een tekening bestaat uit onderdelen als plezierpropellor en lachmotor. Na het vinden van een missend onderdeel wordt het apparaat onder druk gezet. "Iets groots is in de maak...", verschijnt vervolgens in beeld. "Drievliet 2026."

Dankzij een vergunningsaanvraag weten we al waar Drievliet mee bezig is: een attractie van het type sidecar XL, afkomstig van de Italiaanse fabrikant Technical Park. Daarvan zijn de gondels vormgegeven als stoommachines. In de Benelux kennen we het sidecarconcept van Walibi Belgium, onder de naam Silverton.



