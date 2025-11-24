Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult openingsdatum van nieuwe Frozen-wereld in Disney Adventure World

VIDEO Zondag 29 maart 2026: dat is de datum waarop de nieuwe Frozen-wereld van Disneyland Paris officieel opengaat. De afgelopen jaren is gebouwd aan een forse uitbreiding van het Walt Disney Studios Park, met een grote promenade richting een uitgestrekt meer en - als klap op de vuurpijl - een Frozen-themagebied. Over vier maanden vindt de openingsceremonie plaats.

Het is dan ruim acht jaar geleden dat het project werd aangekondigd: in februari 2018 leerden we dat er 2 miljard euro gestoken zou worden in themadelen rond Marvel, Frozen en Star Wars. Alle uitbreidingen hadden in 2025 af moeten zijn. Het liep anders: Star Wars werd verruild voor The Lion King en anno 2025 is slechts een derde van het plan afgerond: Marvel Avengers Campus opende in 2022.

In 2026 volgt eindelijk World of Frozen, plus de boulevard Adventure Way, het restaurant The Regal View, het meer Adventure Bay en bootjescarrousel Raiponce Tangled Spin. Op dat moment verandert de naam van het park naar Disney Adventure World. Later moet een Up-zweefmolen toegevoegd worden. Voor The Lion King durft men nog geen openingsjaar te noemen.



Kopie

De openingsdatum is zojuist officieel bevestigd door Disney, al kunnen Disney-medewerkers en abonnementhouders World of Frozen waarschijnlijk al eerder ontdekken. Het gebied bestaat uit één attractie, een meet-and-greet-locatie en meerdere horecagelegenheden. De attractie - Frozen Ever After - is een kopie van een bootjesdarkride die sinds november 2023 te vinden is in Hong Kong Disneyland.







Ook de rest van het themadeel werd bijna een-op-een gekopieerd uit Hongkong, met uitzondering van de familieachtbaan Wandering Oaken's Sliding Sleighs. Die staat alleen in Azië. Overigens opende het Amerikaanse Disney-park Epcot al in 2016 een kleinere versie van Frozen Ever After, waar de versies in Hongkong en Parijs op gebaseerd zijn.



Hollywood-blockbusters

Het Walt Disney Studios Park had bij de opening in 2002 een filmthema: het idee was dat bezoekers een kijkje achter de schermen kregen bij het maken van Hollywood-blockbusters. In de loop der jaren verloor het publiek de interesse in het maken van films. In plaats daarvan ontstond de behoefte om ondergedompeld te worden ín de filmwerelden van Disney, Pixar, Star Wars en Marvel, waar bezoekers zich kunnen omringen met herkenbare bouwwerken en figuren.



Dat idee heeft Disney nu omarmd - niet alleen met een naamswijziging voor het park, maar ook met een nieuwe strategie. Tweedimensionale decors maakten na ruim twintig jaar plaats voor immersieve taferelen. Het entreeplein Front Lot en de loods World Premiere staan nog steeds in het teken van Hollywood. Daarna stappen bezoekers - via de façade van de fictieve bioscoop Disney Theater - als het ware de films in.