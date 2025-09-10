Europa-Park Resort

Man (31) zwaargewond bij bedrijfsongeluk in Europa-Park

In het Duitse attractiepark Europa-Park is dinsdagmiddag een 31-jarige medewerker zwaargewond geraakt. Hij was kort na 14.00 uur bezig met onderhoudswerkzaamheden bij de waterachtbaan Poseidon, in het Griekse themagebied. De man bevond zich op een platform van ongeveer 20 meter hoog.

Kennelijk startte de werknemer de attractie te vroeg. Eén van zijn veiligheidsriemen bleef haken aan een gondel, waardoor hij kort werd meegesleurd en tegen de gondel werd geslingerd. Uiteindelijk brak de gordel en belandde de man op het platform. De rollercoaster was op dat moment gesloten voor publiek.

Het slachtoffer is per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de eerste bevindingen van de autoriteiten is er vermoedelijk geen sprake van nalatigheid van derden. Justitie heeft een deskundige de opdracht gegeven om het incident nauwgezet te reconstrueren.



Topsnelheid

Volgens Europa-Park is het personeelslid in kwestie inmiddels herstellende. Poseidon, geopend in 2000, is 23 meter hoog en 836 meter lang. Boten halen een topsnelheid van 70 kilometer per uur. Het parcours combineert achtbaandelen met een klassieke waterbaan.