Efteling

Efteling werkt aan dansshow ter ere van 75-jarig jubileum: 'Internationaal niveau'

Het 75-jarig bestaan van de Efteling wordt in 2027 gevierd met een gloednieuwe reizende theatervoorstelling. Tussen maart en oktober 2027 is de muzikale Efteling-dansshow Darkride te zien in de Nederlandse theaters. Dat melden ingewijden aan Looopings. Het attractiepark werkt voor de productie samen met meesterchoreograaf Ed Wubbe.

Wubbe was jarenlang artistiek leider van het Scapino Ballet Rotterdam. Sinds de jaren negentig maakte hij tientallen voorstellingen die vaak elementen uit dans, muziek en theater combineren. Onder zijn leiding groeide Scapino uit tot een van de bekendste dansgezelschappen van Nederland. In 2024 nam hij afscheid.

Nu heeft de Efteling hem gestrikt voor de voorstelling Darkride. Het concept wordt omschreven als "een betoverende show van internationaal niveau". Men wil het publiek meenemen "op een spannende reis vol verwonderingen en verbeelding op de iconische muziek van de Efteling". Het is de bedoeling om de werelden van het theater en het circus met elkaar te laten versmelten.



Caro

Dat idee kennen we van Caro, de variétéshow die al sinds 2018 speelt in het Efteling Theater. In Caro wordt met acrobatiek, dans en effecten het levensverhaal van hoofdrolspeler Oscar uitgebeeld, terwijl toeschouwers in een circusopstelling rondom een rond podium zitten. Ondertussen klinkt een mix van Efteling-muziek en popliedjes. Darkride zal dus enkele vergelijkbare elementen bevatten, met een focus op dans.



Naast het entertainment in het park presenteert de Efteling traditiegetrouw ook theaterproducties die door Nederland touren, om het merk dichterbij het grote publiek te brengen. De afgelopen jaren waren onder meer Een Nacht in de Efteling (2024-2025), Een Gi-ga-gantisch Avontuur (2023-2024), De Grote Efteling Koekoek Show (2021-2022) en Jokie en Jet: Reizen is een Feestje (2020-2023) te zien.



41 steden

Een woordvoerder kan het nieuws nog niet bevestigen. Binnenkort gaat de show Efteling vertelt: Joris en de Draak in première, over het verhaal achter de bekende houten achtbaan. Tussen december 2025 en mei 2026 wordt die voorstelling opgevoerd in 41 verschillende steden in Nederland en België.