Plopsaland Resort Belgium

Brandweer legt dam in vijver Plopsaland Belgium na olielek

In Plopsaland Belgium in De Panne moest maandagmiddag de brandweer ingrijpen bij een incident. Tijdens werkzaamheden bij De Piratenboot was olie in de grote vijver van het pretpark terechtgekomen. Medewerkers sloegen rond 17.30 uur alarm, op een dag dat het attractiepark gesloten was voor bezoekers.

De olie dreef op het water ter hoogte van het schommelschip, een attractie uit 1981 die boven de waterpartij staat. Omdat de vervuiling dreigde uit te breiden naar een naastgelegen waterloop, legde de brandweer een dam aan en plaatste zakken met isolatiekorrels om de olie te absorberen.

Zo kon een deel van de milieuverontreiniging meteen worden opgevangen. Na de eerste interventie namen technici van Plopsaland het werk over om het water verder te reinigen.



Waterfietsen

De grote vijver, gelegen tussen het Prinsessia-kasteel en de spinning coaster The Ride to Happiness, vormt ook het decor voor andere attracties, waaronder de Waterfietsen en de Mega Mindy Jetski. Vandaag is Plopsaland weer geopend voor publiek, maar de De Piratenboot en de Waterfietsen zijn dicht.