Natura Artis Magistra

Otters in Artis krijgen gezelschap van kleine panda's

Vandaag, 11.38 uur

VIDEO De kleinklauwotters in Artis delen hun verblijf voortaan met kleine panda's. Sinds mei wordt de iconische Apenrots van de Amsterdamse dierentuin al bewoond door otters. Deze maand is daar de bedreigde pandasoort aan toegevoegd. Omdat er geen apen meer leven, wordt voortaan gesproken over de Rots.

Het modernistische bouwwerk uit 1966 heeft een transformatie ondergaan. Volgens Artis behield de blikvanger "zijn karakter als landschapselement". "De Rots vormt nu het middelpunt van een groen eiland."

Door de omliggende boomtoppen en het water onderdeel te maken van het leefgebied, werd het verblijf vergroot. Voor de panda zijn de boomtoppen de ideale plek om zich in terug te trekken, laat Artis weten.

Boomklimmers
Dat moet het natuurlijke gedrag van de panda als behendige boomklimmer ten goede komen. "Het is fantastisch om te zien hoe de kleinklauwotters en de kleine panda het verblijf gebruiken zoals we het hadden bedacht", zegt landschapsarchitect Thijs de Zeeuw erover.



