Pairi Daiza

Pairi Daiza wint rechtszaak tegen Belgische omroep over misleidende cijfers

Vandaag, 11.53 uur

Dierenpark Pairi Daiza heeft een juridische overwinning geboekt op de Franstalige publieke omroep RTBF. In het onderzoeksprogramma Investigation werd begin dit jaar beweerd dat het Belgische park in 2023 slechts 411.000 euro bijdroeg aan de gemeentekas van Brugelette.

Dat is minder dan de 600.000 euro die de gemeente eerder ontving van een inmiddels gesloten suikerraffinaderij. Pairi Daiza beweerde dat de cijfers niet klopten. Het management was boos en eiste een rectificatie. Toen de omroep dat weigerde, stapte het park naar de rechtbank.

Volgens Pairi Daiza gaat het in werkelijkheid om bijna 700.000 euro aan lokale bijdragen in 2023. "De bevolking laten geloven dat een grote economische speler minder bijdraagt dan hij werkelijk doet, is misleidend en schaadt de reputatie van een erkende instelling", meldt de dierentuin in een verklaring.

Twee vonnissen
Het park stelt dat bij de suikerfabriek alle bijdragen werden meegeteld, terwijl bij Pairi Daiza slechts een deel werd meegenomen. De rechtbank gaf de dierentuin gelijk in twee vonnissen, uitgesproken op 13 juni en 30 juli 2025: men oordeelde dat de vergelijking van RTBF inderdaad misleidend was.

De omroep moet daarom in de volgende uitzending van Investigation een statement van Pairi Daiza uitzenden. Het dierenpark, de populairste dierentuin van de Benelux, zegt het te betreuren dat een gerechtelijke procedure nodig was en benadrukt dat het zich "blijft inzetten als sterke economische en sociale partner voor de regio".

