Kermisbezoeker geslagen met hamer bij ruzie over vervalste tickets

Op een kermis in de Spaanse stad Palencia heeft een bezoeker een klap gekregen met een hamer. Een 26-jarige kermisexploitant werd gearresteerd nadat hij een 18-jarige man te lijf ging tijdens een conflict. De jongeman liep daarbij verwondingen op aan zijn hand.

Ook zijn mobiele telefoon raakte beschadigd. Het incident vond vorige week dinsdag rond 21.00 uur plaats op het kermisterrein, tijdens een ruzie over de vermeende vervalsing van tickets. Volgens de politie deelde de kermismedewerker de klap met een hamer uit.

Agenten kwamen ter plaatse en hielden de man direct aan op verdenking van mishandeling en vernieling. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Het slachtoffer is behandeld aan zijn verwondingen.