Kermis

10-jarig meisje gewond na ongeluk met octopusattractie in Italiaans pretpark

Een Noord-Italiaans pretpark is deze maand opgeschrikt door een ongeluk waarbij een 10-jarig meisje uit Kazachstan gewond raakte. In Luna Park, gelegen in de populaire badplaats Bibione, brak tijdens een rit van de zogeheten Polipo een gondel af van de arm. Dat gebeurde eerder deze maand, op zaterdag 6 september.

Het gaat om een attractie van het type polyp, in Nederland beter bekend als octopus. Het bakje waarin het kind zat, kwam van ongeveer 1 meter hoogte op het asfalt terecht. Daarbij liep het meisje kneuzingen en schaafwonden op aan armen en benen. Het incident gebeurde aan het einde van de rit.

De snelheid was toen al afgenomen en de armen bewogen naar beneden. Als het bakje enkele seconden eerder los was geraakt, had het stoeltje 3 meter lager kunnen vallen, met mogelijk ernstiger gevolgen. De exploitanten verleenden eerste hulp.



Politie

Uiteindelijk werd het meisje per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De nationale politie is een onderzoek gestart, samen met een technisch expert. Voorlopig staat de attractie stil. Luna Park is een kermispretpark aan de Adriatische kust, geopend van half mei tot half september.