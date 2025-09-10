Festyland

Pretparkbezoekers ontsnappen aan verdrinkingsdood: boot van wildwaterbaan slaat om

FOTO'S In een Frans pretpark is een boot van een wildwaterbaan omgeslagen. Vier mensen konden ternauwernood ontsnappen aan de verdrinkingsdood. Het incident vond eind vorige maand plaats in attractiepark Festyland, gelegen bij de stad Caen in Normandië. De attractie in kwestie heet Kaskade.

Het gaat om een waterbaan van het type spinning raft, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla en geopend in 2015. Boten met zes zitplaatsen worden middels een verticale lift omhoog gebracht. Daarna glijden ze naar beneden over een parcours van 185 meter.

Het ongeluk vond plaats aan het einde van de vaartocht. Nadat de boot omkieperde, zaten de bezoekers dertig tot veertig seconden onder water, vertelt één van hen aan regionale media. Met hulp van omstanders lukte het uiteindelijk om de boot weer om te keren. Opvallend genoeg werden er geen hulpdiensten ingeschakeld.



Traumatische ervaring

De slachtoffers zeggen lichamelijke en geestelijke klachten aan de traumatische ervaring overgehouden te hebben. Ze klagen over pijn aan hun polsen, maag, armen, enkels, rug en schouders. Het park weet tot op de dag van vandaag niet hoe het ongeval kon gebeuren.



Directeur Alexandre Lair laat weten dat Kaskade tien jaar lang operationeel is geweest zonder grote problemen. De boot in kwestie blijft voorlopig buiten gebruik voor onderzoek. Omdat technici geen mankementen aantroffen bij de wildwaterbaan zelf, is de attractie inmiddels weer open voor publiek.











