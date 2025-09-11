Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Parc Astérix Paris

Ingrijpende werkzaamheden in Parc Astérix: themagebieden gaan op de schop

Vandaag, 11.22 uurBeeld: Dimension Parcs, Le grand Asterix et son parc

FOTO'S De transformatie van Parc Astérix gaat onverminderd verder. Het Franse pretpark is al jaren bezig met het realiseren van nieuwe themawerelden. De komende jaren komen parkdeel À Travers le Temps en het Griekse gebied aan de beurt. Op beide locaties vinden al werkzaamheden plaats.

In themagebied À Travers le Temps zal het overdekte gedeelte Les Rues de Paris het veld moeten ruimen, net als de stuntshow Main Basse sur la Joconde. De draaimolen Les Chevaux du Roy wordt momenteel gedemonteerd. Even verderop, in het Vikinggedeelte, heeft men afscheid genomen van Le Mini Carrousel.

Het Rues de Paris-stuk maakt plaats voor een Londens gebied met verschillende familieattracties en een overdekte achtbaan. Wie door de Griekse themazone Grèce Antique loopt, ontdekt een gigantisch bouwterrein. "Binnenkort komen hier nieuwe ervaringen", valt te lezen op de parkplattegrond.

Themarestaurant
In vergunningsaanvragen werd eerder gesproken over de bouw van enkele familieattracties, een nieuwe waterspeeltuin, een halloweenspookhuis en een groot themarestaurant met vierhonderd zitplaatsen. Ondertussen liggen ook plannen op tafel voor een Egyptisch themahotel.













Meer Parc Astérix Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be