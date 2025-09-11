Parc Astérix Paris

Ingrijpende werkzaamheden in Parc Astérix: themagebieden gaan op de schop

FOTO'S De transformatie van Parc Astérix gaat onverminderd verder. Het Franse pretpark is al jaren bezig met het realiseren van nieuwe themawerelden. De komende jaren komen parkdeel À Travers le Temps en het Griekse gebied aan de beurt. Op beide locaties vinden al werkzaamheden plaats.

In themagebied À Travers le Temps zal het overdekte gedeelte Les Rues de Paris het veld moeten ruimen, net als de stuntshow Main Basse sur la Joconde. De draaimolen Les Chevaux du Roy wordt momenteel gedemonteerd. Even verderop, in het Vikinggedeelte, heeft men afscheid genomen van Le Mini Carrousel.

Het Rues de Paris-stuk maakt plaats voor een Londens gebied met verschillende familieattracties en een overdekte achtbaan. Wie door de Griekse themazone Grèce Antique loopt, ontdekt een gigantisch bouwterrein. "Binnenkort komen hier nieuwe ervaringen", valt te lezen op de parkplattegrond.



Themarestaurant

In vergunningsaanvragen werd eerder gesproken over de bouw van enkele familieattracties, een nieuwe waterspeeltuin, een halloweenspookhuis en een groot themarestaurant met vierhonderd zitplaatsen. Ondertussen liggen ook plannen op tafel voor een Egyptisch themahotel.



























