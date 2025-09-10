Walibi Holland

Walibi-medewerkers bijeen: vakbond bespreekt mogelijke acties tegen directie

De onvrede onder medewerkers van Walibi Holland krijgt een vervolg. Vakvereniging De Horecabond roept personeel op voor een bijeenkomst in Dronten, waar wordt besproken hoe ver werknemers bereid zijn te gaan om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Acties liggen nadrukkelijk op tafel.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 september om 20.00 uur in cultureel centrum De Meerpaal in Dronten. Aanwezigen krijgen uitleg over het overleg dat de vakbond op 15 september voert met directrice Mascha Taminiau en andere leidinggevenden. Ook zal worden besproken hoe medewerkers de situatie zelf ervaren en wat er mogelijk is als er geen verbetering komt.

Iedereen die bij Walibi werkt is welkom, ook medewerkers die geen lid zijn van de bond of niet betrokken waren bij een eerdere handtekeningenactie gericht aan de directie. "Hoe meer mensen zich aanmelden en komen, hoe sterker we staan", staat in een oproep van de initiatiefnemers.



Conflict

De kern van het conflict draait om de verschillende arbeidsvoorwaarden voor vaste en tijdelijke krachten. Vaste medewerkers vallen onder de horeca-cao, maar seizoensmedewerkers niet. Daardoor bouwen zij geen pensioen op, ontvangen ze geen reiskostenvergoeding en krijgen ze minder vakantiedagen. Walibi hanteert die constructie al jaren.



Medewerkers voelen zich daardoor ongelijk behandeld. Eerder ondertekenden bijna tweehonderd personeelsleden een boze mail aan de directie. De Horecabond sloot zich daarbij aan en suggereerde dat, als de situatie niet verandert, een staking of een gang naar de rechter niet is uitgesloten.