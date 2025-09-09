Efteling

Parkeerfoto uit de Efteling zorgt voor woede-uitbarsting op Facebook

Een ogenschijnlijk onschuldige parkeerfoto uit de Efteling heeft op Facebook geleid tot een golf aan woede, sarcasme en verhitte discussies. Het gaat om een afbeelding die deze week verscheen op de populaire pagina ParkeerVak Foutparkeerders. Daarop is te zien hoe een Volvo XC90 scheef over de lijn staat, waarna een Fiat Seicento er strak naast is gezet.

Op de achtergrond zijn het groene hekwerk en het Huis van de Vijf Zintuigen van de Efteling duidelijk zichtbaar. De begeleidende tekst bij de foto luidde: "De Volvo stond eerst zo geparkeerd; de inzender van deze foto heeft zijn Fiatje er strak ingezet. Probeer nu nog maar eens in die Volvo te komen."

Wat volgde was een digitale explosie: meer dan 1500 reacties, waarin Nederlanders zich massaal roeren over wie hier gelijk of ongelijk heeft. De meningen lopen sterk uiteen. "Applaus voor de Fiat-rijder!", schrijft een van de eerste reageerders. Al snel sloeg de toon om: "Degene die z'n auto zo dicht tegen mijn auto aan zou zetten, krijgt er een paar deuken bij."



Zijn probleem

Sommigen nemen het op voor de Volvo-bestuurder en wijzen op omstandigheden die buiten beeld kunnen zijn: "Misschien stond er rechts van de Volvo wel een auto te ver naar links waardoor de Volvo hem ook zo moest parkeren." Anderen zien daar weinig excuses in: "De Volvo staat over de streep dus zijn probleem."



De toon in de draad verhardt snel. Een gebruiker schrijft: "Ik had hem opgewacht om hem dat applaus te geven. Wel met zijn hoofd ertussen." Dat leidt vervolgens tot een scheldpartij en seksistische opmerkingen - "Ik denk dat het beter is als jij je bezighoudt met de keuken en de afwas" - waarop anderen weer fel reageren.



Hele dag gefrustreerd

Een enkeling relativeert de situatie. "Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet tegenwoordig", valt er te lezen. "Strak tegen een auto parkeren, snel foto en op Facebook, hele dag gefrustreerd, en je dan afvragen waarom mensen zo ongelukkig zijn. Of je was gewoon een stukje naar links gegaan, allebei geparkeerd, geen schade, niemand pijn gedaan en lekker door met je leven."



