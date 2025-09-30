Walibi Belgium

Halloween in Walibi Belgium: nieuw spookhuis en drie nieuwe scare zones

Halloween in Walibi Belgium staat dit jaar in het teken van een nieuw spookhuis en drie nieuwe scare zones. Parkdeel Dock World, waar dit jaar familieachtbaan Mecalodon opende, huisvest voor het eerst het haunted house Aquarium. De nieuwe horrorgebieden in het Belgische pretpark heten Innocence, Basement en Arachnophobia.

Sinds vorig jaar wordt de Belgische Walibi-vestiging tijdens Halloween omgedoopt tot Ibilaw: een parallel universum waar hoofdpersonage Bill het voor het zeggen heeft. In zijn "lugubere rijk", zoals Walibi het omschrijft, gaan dit keer vier spookhuizen open. De bestaande belevingen Silence, The Curse of Amun en Mine Blast keren terug.

Het vorig jaar geïntroduceerde spookhuis Fear Factory maakt plaats voor Aquarium. Zoals de naam al doet vermoeden, betreden waaghalzen een aquarium dat volgens het verhaal al sinds de jaren negentig gesloten is. Toch zouden in het oude complex nog steeds onheilspellende wezens rondsluipen. Tickets kosten 7,50 tot 8,50 euro per persoon.



Ondergrondse schuilplaats

Op het gebied van scare zones maken drie nieuwe gebieden hun opwachting. Innocence draait om de "gebroken kindertijd" van Bill, Basement is zijn ondergrondse schuilplaats. Arachnophobia stelt een streng beveiligde zone voor waar spinnen op de loer liggen. Het griezelcircus Psycho Circus XXXXL keert terug met enkele vernieuwingen.



Waar in het Tiki-Theater vorig jaar theatershow Behind werd opgevoerd, is dit keer Bill: A Fairy Tale te zien. De voorstelling werd ontwikkeld door choreograaf Felipe Garcia. Hij combineert "podiumkunsten, performance en vertelling". Daarmee wordt het verhaal van Bill uit de doeken gedaan, van zijn jeugd tot zijn heerschappij over Ibilaw.



Geheimen blootgelegd

"De donkerste geheimen van Bill worden blootgelegd", aldus Walibi. Er zijn achttien Ibilaw-dagen tussen zaterdag 11 oktober en zondag 2 november. Op tien dagen blijft het park tot 22.00 uur geopend. De reguliere entreeprijs bedraagt 53 tot 57 euro. Online zijn voordeligere kaarten beschikbaar.



