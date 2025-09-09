Welkom!
Walibi Holland

Walibi Holland vernieuwt YoY-commercial na kritiek: nu wel beelden van de achtbaan

Gisteren, 19.33 uur

VIDEO Walibi Holland heeft de commercial voor de nieuwe attractie YoY vernieuwd. Eerder werd de miljoeneninvestering gepromoot met vrij abstracte beelden van een gillend meisje en een vrolijke jongen tegen een blauwe achtergrond. Dat leverde commentaar op, omdat voor buitenstaanders niet direct duidelijk werd wat YoY nu precies is.

Marketingexpert Paul Moers noemde de campagne in juni nog "lachwekkend slecht". "Hier snapt niemand iets van", luidde zijn conclusie. Ook pretparkkenner en podcastpresentator Erwin Taets en Goof Lukken, docent aan de Breda University of Applied Sciences, hadden hun bedenkingen bij de marketingstrategie.

Die kritiek lijkt Walibi inmiddels ter harte genomen te hebben. Maanden na de opening van de dubbele single-rail coaster kwam er een aangepast spotje, waarin wél beelden van de achtbaan zelf zitten. De video start op dezelfde manier als voorheen, maar na drie seconden wordt de eerste afdaling van YoY getoond.

Voice-over
Vervolgens worden de eerste studioshots afgewisseld met onridestukken. Een voice-over legt uit wat de kijker ziet. "Nieuwe in Walibi: twee nieuwe achtbanen", horen we. "Thrill en Chill, YoY!" De commercial eindigt met de inversie van de Thrill-baan, waar de Chill-baan onderdoor glijdt. Dan klinkt de slogan van de attractie: "Ride the other side".



