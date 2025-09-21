Wildlands Adventure Zoo Emmen

Kijkcijfers van Het Echte Leven in de Dierentuin ingezakt: première trekt 390.000 kijkers

VIDEO Het NPO-programma Het Echte Leven in de Dierentuin trekt minder kijkers dan voorheen. In de beginjaren was de tv-show nog goed voor ruim een miljoen kijkers, met uitschieters tot anderhalf miljoen. Gisteren ging het achtste seizoen van start, dit keer niet vanuit Ouwehands Dierenpark in Rhenen of Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, maar vanuit Wildlands Adventure Zoo Emmen.

De torenhoge cijfers van de eerste seizoenen worden niet meer gehaald: er keken gisteren 390.000 mensen naar het programma. Dat blijkt uit interne gegevens van Stichting KijkOnderzoek, via Instagram verspreid door mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp. Het gaat om de lineaire kijkcijfers, waar later nog de aantallen van uitgesteld kijken bij opgeteld worden.

In de eerste aflevering stond een mislukte introductie van twee jonge bonte vari's centraal. De halfapen werden in tropenkas Rimbula samengebracht met ringstaartmaki's en zwarte maki's, maar dat leidde tot hevige spanningen en zelfs aanvallen.



Kleinklauwotters

Uiteindelijk besloten de verzorgers de vari's apart te zetten en later te herplaatsen in een andere dierentuin. Daarnaast kwamen ook de levenscyclus van de atlasvlinder, de graafgewoonten van ijsberen en het foksucces van een koppel kleinklauwotters aan bod.



Het Echte Leven in de Dierentuin wordt geproduceerd door I Care Producties en uitgezonden door de NTR. De makers volgden eerder Ouwehands en Blijdorp, maar kozen dit seizoen voor een samenwerking met Wildlands. Het nieuwe seizoen telt zes afleveringen, die wekelijks op zaterdag rond 19.00 uur te zien zijn op NPO 1. De uitzendingen zijn gratis terug te kijken via NPO Start.



Te Land, Ter Zee En In De Lucht

Met 390.000 kijkers stond Het Echte Leven in de Dierentuin op de twintigste plek in de top twintig van zaterdag 20 september, onder programma’s als Beste Zangers (1,24 miljoen) en Ik Vertrek (981.000). Het RTL-amusementsprogramma Te Land, Ter Zee En In De Lucht, opgenomen in de Efteling, wist 666.000 kijkers te boeien. Daarmee haalde de show de zevende plaats.