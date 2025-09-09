Alton Towers Resort

Engels pretpark werkt aan 's werelds eerste Bluey-attractie

Een nieuwe attractie in een Engels pretpark komt in het teken te staan van de bekende Australische animatieserie Bluey. Attractiepark Alton Towers werkt aan een rollercoaster rond het populaire kindermerk. Volgend jaar kunnen kinderen en hun ouders voor het eerst een ritje maken.

Een eerste ontwerp toont een groen-gele constructie. De bescheiden achtbaan wordt onderdeel van kindergedeelte CBeebies Land. Het is de eerste nieuwe rollercoaster die Alton Towers neerzet in acht jaar tijd. Het park telt nu tien verschillende achtbanen, waarvan de laatste - Wicker Man - opende in 2018.

De nog naamloze Bluey-coaster wordt dus nummer elf. In CBeebies Land staat sinds 2015 al een kinderachtbaan: Octonauts Rollercoaster Adventure, een 143 meter lange junior coaster van de Italiaanse fabrikant Zamperla. Bluey wordt nu vertegenwoordigd in Alton Towers met shows en meet-and-greets. Er zijn ook speciale Bluey-hotelkamers te boeken.



Miljoenen streams

Bluey is een animatieserie voor kleuters, geproduceerd door Australian Broadcasting Corporation en BBC Studios. De serie draait om het blauwe hondje Bluey, een Australische veedrijvershond. Sinds de première in 2018 groeide Bluey wereldwijd uit tot een van de populairste kinderseries, met uitzendingen in meer dan zestig landen en miljoenen streams.



