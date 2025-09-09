Wildlands Adventure Zoo Emmen

Populaire tv-show Het Echte Leven in de Dierentuin staat komend najaar in het teken van Wildlands

VIDEO De makers van het veelbekeken tv-programma Het Echte Leven in de Dierentuin laten Ouwehands Dierenpark in Rhenen en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam achter zich. Het achtste seizoen van de tv-show, dat later deze maand op de buis komt, speelt zich af in Wildlands Adventure Zoo Emmen.

Over een samenwerking tussen het Drentse dierenpark en producent I Care Producties wordt al langer gesproken. Er was aanvankelijk een truc bedacht om de mediawet te omzeilen: het NTR-programma zou niet gefinancierd worden door een commerciële partij, want dat mag niet, maar door de gemeente Emmen. Dat is de eigenaar van Wildlands.

Een jaar geleden bleek dat de subsidietruc van tafel was. Toen bleef onduidelijk of er nog gefilmd zou worden in Wildlands. Nu blijkt dat de samenwerking toch is doorgegaan. Kijkers krijgen aankomend seizoen verhaal voorgeschoteld over onder meer de geboorte van drie leeuwenwelpen, gravende ijsberen en de levenscycli van vlinders.



"Er worden camera's geplaatst op plekken waar bezoekers normaal gesproken niet kunnen komen", zegt Wildlands erover. "Wat dan allemaal wordt vastgelegd, bewijst maar weer eens dat het leven in de dierentuin nooit saai is." Net als in de voorgaande reeksen komen ook verzorgers in beeld die vertellen over hun werk.



Dag en nacht

"Met indrukwekkende beelden wordt het leven van de dieren dag en nacht gevolgd: van hartverwarmende avonturen tot bikkelharde strijd, en van opbloeiende relaties tot nieuw leven." Seizoen acht telt zes afleveringen, die vanaf zaterdag 20 september wekelijks rond 19.00 uur te zien zijn op NPO 1.