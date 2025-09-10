Puy du Fou (groep)

Puy du Fou presenteert definitieve plannen voor Engels themapark: dertien shows en drie hotels

FOTO'S Het Franse themaparkbedrijf Puy du Fou heeft de officiële bouwaanvraag voor een nieuwe vestiging in Engeland ingediend. Uit de plannen blijkt dat het park in Oxfordshire niet alleen uit spectaculaire shows en historische dorpen zal bestaan. Er komen ook drie themahotels en een conferentiecentrum met ruimte voor duizend bezoekers.

De opening staat nog steeds gepland voor 2029, maar de ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase opent ongeveer tweederde van het park, met drie grote openluchtshows, twee indoorshows, twee "immersieve ervaringen", een hotel en een eerste deel van de parkeerplaats.

In de daaropvolgende fases volgen extra shows, hotels en het conferentiecentrum. Het volledige park moet uiteindelijk vier historische dorpen en dertien shows tellen. Bij de start mikt Puy du Fou op zo'n 550.000 bezoekers per jaar, met een groei naar 1,47 miljoen bezoekers wanneer alle uitbreidingen zijn voltooid.



600 miljoen pond

Voor het hele project is een investering van 600 miljoen pond voorzien, bijna 700 miljoen euro, verspreid over tien jaar. Volgens de aanvraag zal dit leiden tot 2100 directe banen en tot 400.000 extra overnachtingen per jaar in de regio.



Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de plannen. Slechts 15 procent van het terrein wordt bebouwd: 95 procent van de bestaande bomen blijft behouden. Daarnaast wil men 16 hectare nieuw bos aanleggen en 6 kilometer extra hagen planten. Bovendien moet het park volledig fossielvrij gerund worden, met elektrische installaties, zonnepanelen en energieopslag.



Nationale geschiedenis

Het park gaat open van april tot en met de herfstvakantie, ongeveer 175 dagen per jaar. Puy du Fou benadrukt dat het park geen traditionele achtbanen of kermisachtige attracties krijgt. In plaats daarvan draait alles om grootschalige livevoorstellingen in zowel binnentheaters als openluchttheaters. De verhalen draaien om de nationale geschiedenis.























