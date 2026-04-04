Walibi Holland sleutelt nog aan YoY-gebied: fontein en gigantisch logo

FOTO'S Walibi Holland is nog niet klaar met het gebied rond de vorig jaar geopende achtbaan YoY. Een jaar na de ingebruikname van de dubbele single-rail coaster wordt het gelijknamige parkdeel verder aangekleed. Eén van de belangrijkste blikvangers is een gigantisch YoY-logo, dat fungeert als fotopunt. Er wordt ook gebouwd aan een grote fontein.

Daarvoor heeft het pretpark de firma Fonteintechniek Gruppen ingeschakeld. Schuin voor de ingang van de attractie komt een waterbak met een enorme letter W, die als het ware omhoog wordt gespoten. Dat is te zien op de nieuwe parkplattegrond. De fundering en de bak zijn al gereed. Er staan nog bouwhekken omheen.

"Wij werken aan nog meer YoY!", valt erop te lezen. Andere toevoegingen in de zone zijn een watertafel voor kinderen en een bijenhotel in het groen. Op het terras van horecapunt Flavors verschenen een immense metalen bloem met zonnepanelen en een houten overkapping met een rieten puntdak.



Hekkenklimmers

Walibi spreekt zelf over "de tweede fase van de thematisering". Volgens het park worden "de beleving en uitstraling van het gebied zichtbaar versterkt". Ook op andere plekken in het park vonden kleine wijzigingen plaats. Zo zijn bij de attracties Condor, Goliath, Untamed en El Rio Grande de wachtrijen aangepast, om hekkenklimmers tegen te gaan.























































