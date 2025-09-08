Welkom!
Efteling

Efteling-ontwerper verrast André van Duin met unieke poster vol typetjes

Gisteren, 23.49 uur

FOTO'S Tijdens de opnames van Heel Holland Bakt is André van Duin (78) verrast door superfan en Efteling-ontwerper Jeroen Verheij (52). Het tekentalent bood hem een ingelijste poster aan met zestig van zijn bekendste typetjes, die hij de afgelopen maanden tot in detail met potlood en pen uitwerkte op basis van oude foto's en videobeelden.

Verheij is al jaren onderdeel van het ontwerpteam van de Efteling. In zijn vrije tijd besteedde hij vijftig à zestig uur aan het samenstellen van de collage. Van Duin reageerde zichtbaar ontroerd en liet weten dat het kunstwerk een bijzondere plek krijgt.

Het tv-icoon noemt de creatie in gesprek met Privé "ongelofelijk". "Tot in de kleinste finesses is alles uitgewerkt en gepriegeld. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat Jeroen zo veel werk heeft besteed aan deze verrassing voor mij." Op Instagram spreekt Verheij over het "mooiste schouderklopje ooit".

Bewonderaar
De ontwerper, die net als Van Duin regelmatig typetjes vertolkt, is al van jongs af aan een bewonderaar van de bekende Nederlander. "Zijn shows, sketches, liedjes, timing, typetjes en grappen zijn, in alles wat ik doe, een grote bron van inspiratie voor mij geweest. En nog steeds!"







