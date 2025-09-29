Efteling

Danse Macabre uit de Efteling wordt uitgebracht als een miniatuur

FOTO'S De Efteling-attractie Danse Macabre is dit najaar ook verkrijgbaar als model. Als onderdeel van de Efteling-collectie van de firma Luville verschijnt de onheilspellende Abdij van Capella van Kaatsheuvel als een beeld van 35 centimeter lang, 29 centimeter breed en 15 centimeter hoog. De adviesprijs is 149 euro.

Het miniatuurstuk - voorzien van muziek en een aanloopsnoer van 23 centimeter - werd gebaseerd op het attractiegebouw met een deel van de buitenwachtrij: aan de vervallen abdij zit een overdekte brug vast. De rest van de wachtrij ontbreekt, net als de entree en het voorplein. Wel zien we duidelijk de uitgang, met souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken.

Het gotische model is binnenkort verkrijgbaar in de Efteling én bij een groot aantal tuincentra. Op verschillende locaties is het product al te bewonderen als onderdeel van kerstdorpen in de Efteling-stijl. Andere nieuwe Efteling-items in het Luville-assortiment zijn dit jaar Laaf Luur, het Lurk en Limoenhuys en De Prinses op de Erwt.























