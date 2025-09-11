Efteling

Steeds minder bezoekers hebben muntgeld op zak, maar Efteling heeft geen plannen voor aanpassen Wensbron

Nu bezoekers steeds minder muntgeld op zak hebben, dreigt een Efteling-traditie verloren te gaan: een muntje werpen in de Wensbron. Toch zijn er geen plannen om - net als op andere plekken in de Efteling - contactloos betalen te introduceren. Dat meldt een woordvoerder aan Looopings.

De Wensbron staat al sinds 1985 in het Kaatsheuvelse attractiepark, aan de rand van de Siervijver. In een ronde, gemetselde put zwemt een vis die een schaaltje voortduwt. Bezoekers kunnen proberen om een munt op het schaaltje te werpen. Als dat lukt, mogen ze een wens doen. De opbrengsten gaan naar een goed doel, namelijk Save the Children.

Bij gebrek aan contant geld moeten steeds meer bezoekers de Wensbron aan zich voorbij laten gaan. Dezelfde trend zorgde eerder voor aanpassingen bij verschillende automaten in het park: Ezeltje Strek Je op het Herautenplein en De Gekroonde Eend, De Stenen Kip en het Smidje op het Anton Pieckplein. Daar is het nu ook mogelijk om met een telefoon of bankpas te betalen.



Principe

Contactloos doneren bij de Wensbron staat echter niet op de planning, zegt een voorlichter. "Natuurlijk willen we zo veel mogelijk geld ophalen voor Save the Children", legt hij uit. "Maar het principe van een wensbron is dat je er een muntje in moet gooien om een wens te mogen doen." Er zijn dan ook geen plannen voor aanpassingen.



De Wensbron werd onlangs weer geleegd. Dat ging gepaard met een onderhoudsbeurt voor de put, waarvoor de blikvanger - een bronskleurig beeld van een vis met een mannetje erop - is verwijderd. De opbrengst van de afgelopen periode is nog niet bekend. "Maar het waren tientallen kratten met muntjes, dus het lijkt nog altijd de moeite."



Duinrell

Duinrell, het op één na best bezochte pretpark van Nederland, introduceerde vorig jaar wel een alternatieve betaalmogelijkheid bij een wensvijver. Daar is het tegenwoordig mogelijk om een QR-code te scannen om een donatie te doen aan een goed doel: Stichting Opkikker.



