Video: Gert Verhulst haalt herinneringen op aan Samson & Gert-shows in de Efteling

VIDEO Studio 100-icoon Gert Verhulst stond maandag na 28 jaar weer op het podium in de Efteling. De zanger, presentator en ondernemer trad in de jaren negentig vier zomers lang op in het attractiepark met Samson & Gert-shows. In gesprek met Looopings haalt Verhulst herinneringen op aan die periode.

De bekende Vlaming was in de Efteling ter promotie van De Gi-Ga Gantische Kerstshow in Ahoy Rotterdam, waarvoor de Efteling samenwerkt met Studio 100. Dat de presentatie plaatsvond op het Efteling Zomerstrand - de voormalige Speelweide - maakte het moment voor Verhulst extra bijzonder. Juist op die plek hadden Samson & Gert in 1994 hun eerste Efteling-optreden.

In 1995 verhuisde de productie naar het Efteling Zomertheater, waar nu De Vliegende Hollander staat. Toen werd ook een band toegevoegd. In 1996 en 1997 kregen Verhulst en de pratende hond een eigen openluchttheater op een grasveld achter de Pagode. Daar is vandaag de dag Symbolica te vinden.



Heel hard werken

Verhulst kijkt naar eigen zeggen terug op "een fantastisch mooie tijd". "Het podium stond ongeveer een 20, 30 meter hier vandaan en hier zaten de kindjes te kijken met hun vader en hun moeder." De zomers stonden in het teken van "heel hard werken", want 's avonds trad het duo nog op in Vlaanderen.



Hoewel dat behoorlijk zwaar was voor het team, heeft Verhulst er ook enorm van genoten. "We hebben nog nooit zo veel plezier gemaakt als toen, denk ik." Het sprookjespark leende zich uitstekend voor gedenkwaardige momenten. "Ik herinner me nog een avond dat we een feestje hadden en dat we hier moederziel alleen 's nachts rondgedwaald hebben in een gesloten Efteling."



Pardoes

Daarbij viel één van de muzikanten nog bijna in een vijver. "Dat zijn dingen die je nooit vergeet." Verhulst gaat in het interview ook in op een hardnekkig gerucht dat ooit de wereld in geholpen door wijlen Efteling-ontwerper Henny Knoet, de bedenker van Pardoes. Hij beweerde dat Verhulst het idee voor Kabouter Plop kreeg dankzij de kabouters in de Efteling. Wat is daarvan waar?