Video: K3-zangeressen treden voor de allereerste keer op in de Efteling

VIDEO De combinatie K3 en de Efteling was lange tijd onwaarschijnlijk, maar vandaag trad de meidengroep van Studio 100 toch op in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Zangeressen Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman vertolkten de klassieker Oya Lélé op het Efteling Zomerstrand. Daarmee ging met name voor Boschman een grote wens in vervulling, vertelt ze aan Looopings.

Het Nederlandse K3-lid, geboren in Bergen op Zoom, is al haar hele leven kind aan huis in de Efteling. Optreden in het attractiepark stond nog op haar bucketlist. "Als klein meisje liep ik hier en nu sta ik hier ineens als K3 in de Efteling", klonk het na afloop van een presentatie voor De Gi-Ga Gantische Kerstshow: een samenwerking tussen de Efteling en Studio 100.

Op zaterdag 20 en zondag 21 december verschijnen in Ahoy Rotterdam zowel Efteling-personages als Studio 100-figuren op de bühne, waaronder ook K3. Het initiatief werd vandaag gepromoot in de Efteling tijdens een besloten evenement, waar Looopings aanwezig was. Daar bleek dat ook de Vlaamse K3-leden het park enorm waarderen.



Vrolijk humeur

Verbruggen bracht enkele jaren geleden nog een bezoek aan de Winter Efteling. "Elke keer als ik hier kom blijf ik verbaasd over hoe mooi dit park is." Dat geldt ook voor De Pillecyn. "De Efteling is voor ons misschien ietsje verder, maar ik krijg hier altijd een vrolijk humeur van. De mensen zijn hier vrolijk, er zijn zulke mooie figuren in het park. Droomvlucht, dat is echt één van mijn favoriete attracties, van kleins af aan al."



Ze zegt zich te verheugen om met dé Efteling-mascotte op hetzelfde podium te staan. "Ik moet wel zeggen: toen ik Pardoes daarnet zag, was ik wel een beetje starstruck of zo." De nar wordt "echt een cutie" genoemd door Boschman, die houten achtbaan Joris en de Draak ziet als haar favoriete Efteling-attractie.



De Kleine Zeemeermin

Overigens verwelkomde de Efteling meer dan twintig jaar geleden wel al eens de originele samenstelling van K3. In juni 2003 gaven Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts een miniconcert op de toenmalige Speelweide. Aerts speelde ook een tijdje in de Studio 100-musical De Kleine Zeemeermin in het Efteling Theater, namelijk in januari en februari 2005.