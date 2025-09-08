Drouwenerzand Attractiepark

Duur grapje: Drents pretpark moet gigantisch decorstuk van 50.000 euro weghalen

Een flinke domper voor het Drentse pretpark Drouwenerzand: na een klacht van een buurtbewoner moet een gigantisch decorobject van zo'n 50.000 euro weggehaald worden. Voor de deur van Hotel Drouwenerzand, gelegen op een steenworp afstand van het pretpark, staat sinds dit jaar een enorm hunebed. Men blijkt er echter geen vergunning voor te hebben.

Het metershoge decorstuk bestaat uit een rotspartij met daarbovenop parkmascotte Danny de den, die het logo van Drouwenerzand vasthoudt. Het vrolijke visitekaartje werd neergezet zonder de autoriteiten te informeren, bekent eigenaar Kevin Moespot in gesprek met Looopings. Hij steekt de hand in eigen boezem.

"Soms wil ik te snel", laat de directeur weten. "Dan krijg je dit. Het is mijn eigen schuld." Voor het betonwerk was hij 35.000 euro kwijt. De betonplaten kostten 8000 euro. Daar kwam de mascotte nog bij. Zo kostte het project zeker een halve ton, aldus Moespot. "En misschien zelfs meer."



Bezwaar

Een omwonende tekende bezwaar aan. Toen volgde een belletje van de gemeente. Drouwenerzand heeft nog geprobeerd om alsnog een vergunning te bemachtigen, maar dat liep op niets uit. Moespot heeft besloten om het juridische gevecht niet aan te gaan. Hij noemt het "erg jammer" dat het fotopunt moet verdwijnen.



In theorie is het reusachtige decorelement verplaatsbaar, al zal dat volgens de pretparkbaas geen gemakkelijke klus worden. Hij heeft tot 1 november de tijd gekregen om het beeld weg te halen. Er wordt nagedacht over een nieuwe locatie. Eén van de mogelijkheden is om het kunsthunebed te installeren bij Vakantiepark Drouwenerzand, dat iets verderop ligt.