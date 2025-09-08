Attractiepark Toverland

Toverland checkt of sollicitanten stalen zenuwen hebben: sollicitatiegesprekken in spookhuis

VIDEO Toverland houdt een speciale sollicitatieronde in een spookhuis. Het Limburgse attractiepark zoekt naar medewerkers voor het aankomende halloweenseizoen. Op dinsdagavond 23 september worden sollicitanten welkom geheten in haunted house Now You're Mine.

De griezelattractie dient eenmalig als het decor van sollicitatiegesprekken. Niet het volledige spookhuis gaat open. "Maar we gaan natuurlijk wel even kijken of de sollicitanten stalen zenuwen hebben", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Zo kunnen ze in stijl solliciteren."

Toverland benadrukt in de vacaturetekst dat achter de spanning van Halloween gastvrijheid schuil moet gaan. "Want juist tijdens deze avonden willen we onze gasten niet alleen laten huiveren, maar óók laten genieten." Men zoekt algemene parkmedewerkers die in oktober en november bijvoorbeeld attracties bedienen, souvenirs verkopen, maaltijden serveren of schoonmaken.



Minimale beschikbaarheid

Toverland vraagt een minimale beschikbaarheid van zes Halloween Nights, tussen 4 oktober en 1 november. Het park belooft naast een "passend salaris" en eventueel een reiskostenvergoeding ook een "unieke werkervaring tijdens hét halloween-evenement van de Benelux".