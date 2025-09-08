Universal Destinations & Experiences

Britse krant weet het zeker: nieuw Universal-pretpark krijgt ook een Harry Potter-gedeelte

FOTO'S Krijgt Harry Potter tóch een plek in het nieuwe Universal Studios-pretpark in Groot-Brittannië? Universal werkt aan een gigantisch attractieparkresort in de Engelse plaats Bedford. Aanvankelijk was de verwachting dat Harry Potter daar zou ontbreken, omdat de filmrechten niet bij Universal maar bij concurrent Warner Bros. liggen.

Voor de Harry Potter-werelden in andere Universal-resorts in de Verenigde Staten, Japan en China is een deal gesloten met Warner. In Engeland ligt dat lastiger: daar exploiteert Warner zélf een Harry Potter-beleving op zo'n vijftig minuten rijden van het toekomstige pretpark. In de Warner Bros. Studio Tour zien bezoekers hoe de Potter-films zijn gemaakt.

Het was dan ook niet vanzelfsprekend dat Warner Bros. de Potter-rechten in Engeland uit handen zou geven. Toch lijkt dat wel te gebeuren, schrijft de Britse krant The Sun. Een redacteur van de tabloid weet het zeker: na langdurige onderhandelingen met Warner Bros. en Harry Potter-auteur J.K. Rowling is er een akkoord bereikt over het gebruiken van het merk.



Gespannen

De besprekingen zouden vijf maanden geduurd hebben, schrijft de krant. "Inmiddels zijn de creatieve teams van Universal begonnen met het maken van plannen voor Harry Potter-belevingen", luidt de uitleg van een ingewijde. De onderhandelingen tussen de rivaliserende studio's zouden "gespannen" verlopen zijn. "Maar dat was het waard, gezien de nieuwe Harry Potter-serie."







De Amerikaanse zender HBO, eigendom van Warner Bros., werkt aan het eerste seizoen van een tv-serie over de tovenaarsleerling, met nieuwe acteurs. De première moet begin 2027 plaatsvinden. Opnames vinden op dit moment plaats in het Engelse studiocomplex pal naast de Studio Tour.



Opening

Voor het nieuwe attractiepark mikt Universal momenteel op een opening in 2031. Als de HBO-productie een succes wordt, zal men in het park ongetwijfeld willen focussen op de nieuwe serie in plaats van de oude reeks, die liep van 2001 tot 2011. Het laatste deel, Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2, is in 2031 alweer twintig jaar oud.



