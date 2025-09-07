Europa-Park Resort

Buurtbewoners Europa-Park zijn er klaar mee: dorp verandert in toeristenparadijs

FOTO'S De groei van Europa-Park leek jarenlang niet te stoppen, maar nu trappen omwonenden op de rem. Bewoners van het dorpje Rust, waar het grootste attractiepark van Duitsland ligt, zien hun woonplaats steeds meer veranderen in een toeristenenclave. Ze hebben zich verenigd in een actiegroep om het verdwijnen van woonhuizen een halt toe te roepen: Dorf statt Ferienanlage.

Europa-Park trekt vele miljoenen bezoekers per jaar, die in veel gevallen in de omgeving willen overnachten. Naast de themahotels van Europa-Park kiezen een hoop vakantiegangers voor appartementen in Rust zelf. Dat is niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van het dorp, vinden de klagende buurtbewoners.

Zij zien traditionele woonhuizen en tuinen in een rap tempo plaatsmaken voor grootschalige vakantiecomplexen, parkeerterreinen en andere accommodaties voor toeristen. Dat leidt volgens de klagers ook tot nachtelijke feesten, lawaai en stijgende huurprijzen. Daarom gaan de buren de strijd aan met het massatoerisme.



Brochure

"We hebben niets tegen Europa-Park, maar de massale bouw van vakantiewoningen dreigt onze leefkwaliteit en het dorpskarakter kapot te maken", schrijven de initiatiefnemers in een zeven pagina's tellende brochure met de titel "Dorp in plaats van vakantieoord".



De zorgen zijn niet uit de lucht gegrepen. De gemeente Rust, met ongeveer vijfduizend inwoners, telt inmiddels zo'n negenhonderd vakantieappartementen, geëxploiteerd door ruim tweehonderd verhuurders. Hoeveel daarvan nog in handen zijn van dorpsbewoners is onduidelijk: in veel gevallen gaat het om projecten van vastgoedinvesteerders.



Illegale vakantiewoningen

De gemeente erkent de kritiek. Het is de bedoeling om samen met de gemeenteraad maatregelen te nemen, om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Eén van de mogelijkheden is om het aantal vakantieappartementen te beperken, al is dat juridisch lastig. Ook wil men scherper toezien op illegale vakantiewoningen.



"Als we niet snel ingrijpen, zal ons dorp het karakter, de sociale stabiliteit en het ecologische evenwicht verliezen", waarschuwt het burgerinitiatief. "Laten we beschermen wat ons dorp de moeite waard maakt om in te wonen, voordat het voorgoed verdwijnt."











