Efteling

Efteling laat Harry Potter achter zich: Amerikanen roepen Danse Macabre uit tot beste familieattractie

Danse Macabre in de Efteling gaat er vandoor met een Amerikaanse prijs. Vakblad Amusement Today heeft het Kaatsheuvelse spookspektakel uitgeroepen tot de beste nieuwe familieattractie van 2025. Daarmee laat de Efteling een geduchte concurrent achter zich: het nieuwe Amerikaanse pretpark Universal Epic Universe in Orlando.

De Efteling mag een Golden Ticket Award voor Best New Family Attraction of 2025 in ontvangst nemen. In de top vijf staan drie spectaculaire attracties in Epic Universe lager dan Danse Macabre. Dat zijn Harry Potter and the Battle at the Ministry op twee, Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment op drie en Mario Kart: Bowser's Challenge op vier. Ghostly Manor in het Engelse pretpark Paultons Park eindigde op de vijfde plaats.

Danse Macabre wordt omschreven als "een combinatie van een draaiende thrillride in een gotische kerkomgeving vol spoken". Een publiekslieveling, concludeert het vakblad. "Zozeer zelfs dat gasten na afloop van de rit geneigd zijn te applaudisseren." Efteling-directeur Fons Jurgens noemt de prijs "een geweldige erkenning voor iedereen die aan Danse Macabre heeft gewerkt".



Ongelofelijke waardering

"Vanaf de allereerste concepttekeningen tot het moment dat we onze eerste gasten verwelkomden, was het een bijzondere reis", aldus Jurgens. "Het was echt inspirerend om de creativiteit, het vakmanschap en de passie van ons team samen te zien komen in zo'n unieke attractie." De directeur vindt de award "een ongelofelijke waardering".



De Golden Ticket Awards zijn juryprijzen, met een wisselend panel bestaand uit leveranciers, fabrikanten, vakjournalisten en liefhebbers. In de categorie Best New Attraction Installation of 2025, met de focus op de technische installatie, staat Danse Macabre op drie, net onder twee Universal-attracties: Harry Potter and the Battle at the Ministry en Stardust Racers.



Symbolica

De Efteling-attractie Symbolica (2017) is volgens de Amerikanen de op vier na beste darkride van 2025, na Monsters Unchained en Harry Potter in Epic Universe, Star Wars: Rise of the Resistance in Disney's Hollywood Studios in Florida en Pirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure in Shanghai Disneyland. De Efteling wordt ook genoemd in de categorieën Most Beautiful Park (plek vier) en Best Kids' Area (plek vier).



Het Duitse Europa-Park is voor de tiende keer bestempeld als beste park ter wereld, op de voet gevolgd door nieuwkomer Universal Epic Universe. Phantasialand in Duitsland haalde daarbij de vierde plaats. Chiapas in Phantasialand is volgens de jury 's werelds beste waterattractie.



