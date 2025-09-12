Welkom!
Rivoli Rotterdam

Nog niet open, maar al wel merchandise: Rotterdams attractiepark Rivoli lanceert souvenirlijn

Vandaag, 12.36 uur

FOTO'S Er is voorlopig geen zicht op een opening van het Rotterdamse attractiepark Rivoli, maar dat wil niet zeggen dat er geen souvenirs verkocht kunnen worden. Deelnemers aan rondleidingen op het bouwterrein krijgen vanaf nu de kans om na afloop Rivoli-merchandise aan te schaffen.

Er is onder meer een speciale pin gemaakt, die verkocht wordt als "rondleiding-editie". Op het ontwerp zien we het Keith Haring-achtige logo van het park, met de naam en een silhouet van het reuzenrad. De prijs bedraagt 8,50 euro. Voorlopig zijn er 150 exemplaren gemaakt.

Verder bestaat het souveniraanbod uit T-shirts, petten en buttons. Geïnteresseerden kunnen via rivoli.nl of uforestaurant.nl een tour reserveren. Dat kost 7,50 euro per persoon. De rondleidingen vinden plaats op zaterdagen om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.





