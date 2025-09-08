Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland-app plots verdwenen: pretpark werkt aan vervanger

Plopsaland Belgium heeft momenteel geen werkende app. Het Vlaamse attractiepark verwijst bezoekers op verschillende plaatsen naar de officiële Plopsaland-app voor actuele informatie over bijvoorbeeld openingstijden, showtijden, wachttijden en routes, maar de app is nergens te downloaden. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

"Sinds een drietal weken is er even geen werkende app meer voor Plopsaland Belgium", legt hij uit. Achter de schermen wordt gewerkt aan een gloednieuwe app voor Plopsaland Resort Belgium, maar die is nog niet af. Het was aanvankelijk de bedoeling om de oude versie offline te halen zodra de nieuwe zou verschijnen.

"Door een paar onverwachte bugs liep de lancering jammer genoeg vertraging op", vertelt de voorlichter. "Omdat de vorige app al wat problemen had en niet meer voldeed aan de kwaliteit die we onze bezoekers willen bieden, hebben we ervoor gekozen die niet meer opnieuw live te zetten."



De laatste hand

Aan de nieuwe versie wordt momenteel de laatste hand gelegd, belooft Plopsa. "Daarmee willen we onze gasten een veel betere digitale ervaring geven." Bezoekers moeten dus nog even geduld hebben. Tot die tijd zijn de wachttijden en showtijden wel te bekijken op looopings.nl/wachten.



