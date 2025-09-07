Walibi Holland

Opmerkelijk gezicht: Walibi-attractie Blast wordt gedemonteerd

FOTO'S Walibi Holland is bezig met het demonteren van een attractie. De thrillride Blast wordt deels uit elkaar gehaald voor groot onderhoud. Bezoekers kunnen al bijna vier maanden geen ritje maken vanwege een technisch defect. Het pretpark zegt te wachten op onderdelen, die speciaal voor Walibi gemaakt worden.

Daarvoor moet een gedeelte van het gevaarte uit elkaar gehaald worden. Opmerkelijke foto's laten zien hoe de decoratieve kappen onder de bank verwijderd zijn, zodat kabels en andere technische onderdelen tevoorschijn komen. Ook de veiligheidsbeugels worden gestript.

Een woordvoerder verwacht dat de attractie later deze maand weer kan draaien. Blast is al jaren het grootste zorgenkindje van het attractiepark in Biddinghuizen: langdurige storingen zijn eerder regel dan uitzondering. Toch blijft Walibi in de machine investeren: het weghalen ervan ligt vooralsnog niet op tafel.



Six Flags

Blast is een zogeheten top spin van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, in 2000 geopend als onderdeel van de transformatie van Walibi Flevo naar Six Flags Holland. Tot en met 2018 heette de attractie Excalibur. Begin 2019 maakte het oorspronkelijke middeleeuwse thema plaats voor een roestig uiterlijk.











