Efteling

Foto's: Efteling haalt Monorail uit de roulatie, stationsgebouw in de steigers

Vandaag, 16.42 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S Het stationsgebouw van de Monorail bij het Volk van Laaf in de Efteling wordt in de steigers gezet. Een maand geleden werd bekend dat de attractie dit najaar geruime tijd gesloten blijft voor een ingrijpende opknapbeurt. De klus, die afgelopen maandag begon, gaat bijna drie maanden duren.

Deze week zijn er steigers opgebouwd rond het Slakkenhuys, dat fungeert als het in- en uitstapstation van de attractie uit 1990. Langs de Monorail-route werden decors verwijderd voor onderhoud. De Efteling heeft zelf nog geen informatie gedeeld over het renovatieproject.

De Monorail, ook wel Slakkenspoor genoemd, is één van de manieren om het Lavenlaar te zien. Bezoekers nemen plaats in gondels in de vorm van slakken. Vervolgens worden ze over een traject van 450 meter door het Laven-dorpje geleid. Ze missen daarbij wel de verschillende scènes in de huisjes, die alleen te voet begaanbaar zijn.

Gondoletta
De komende tijd zijn ook achtbaan Baron 1898, draaiend huis Villa Volta en de Stoomtrein dicht, net als Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van de Keizer in het Sprookjesbos. Watershow Aquanura wordt voorlopig niet vertoond. Vaartocht Gondoletta is vandaag weer opengegaan na een sluiting van bijna twee weken.











