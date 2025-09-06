Welkom!
Movie Park Germany

Nieuwe 4D-film rond SpongeBob SquarePants in Movie Park Germany

Vandaag, 17.55 uurBeeld: Viacom, WorldofParks

FOTO'S In de 4D-bioscoop van Movie Park Germany is vanaf nu een nieuwe film te zien rond SpongeBob SquarePants. Bezoekers kunnen in filmzaal Roxy kijken naar The Great Jelly Rescue, een acht minuten durende 3D-video met speciale effecten. Het is de opvolger van de Tom & Jerry 4D Experience.

Normaal gesproken presenteert het Duitse pretpark een nieuwe film aan het begin van het seizoen. Dit keer wordt een productie geïntroduceerd in september. Voorlopig draait alleen de Duitse nasynchronisatie. Bij onze oosterburen is het tekenfilmfiguur bekend als SpongeBob Schwammkopf.

The Great Jelly Rescue stamt uit 2013. Het was destijds de opvolger van SpongeBob SquarePants 4-D uit 2003. Die film werd eerder vertoond in verschillende andere Europese parken, waaronder Movie Park, Walibi Belgium, Flamingo Land en Gardaland.





