Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Video: achter de schermen wordt de nieuwe Lion King-attractie van Disneyland Paris al getest

Vandaag, 19.54 uurBeeld: The Data Sorcerer

VIDEO Disneyland Paris is druk bezig met tests voor de nieuwe Lion King-waterbaan die over een paar jaar opengaat. Achter de schermen werd de afgelopen maanden gebouwd aan een speciale testopstelling voor de nieuwe bootjesdarkride, bestaand uit een helling met een vaargeul.

Vlotten kunnen daar achterwaarts omhoog gebracht worden, zodat men de splash kan testen. Een bijzondere video laat zien hoe een boot vanaf de metershoge constructie naar beneden glijdt. Het vaartuig bestaat uit vier rijen. Op een eerder ontwerp was te zien dat er drie personen naast elkaar kunnen plaatsnemen.

Dat resulteert in twaalf personen per boot. Het Lion King-project vervangt een geschrapte Star Wars-uitbreiding in het Walt Disney Studios Park, dat over enkele maanden hernoemd wordt naar Disney Adventure World. Het openingsjaar is nog niet bekendgemaakt. Volgend jaar opent eerst World of Frozen.



Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be