Efteling

De Sprookjesboom in de Efteling blijft bijna twee maanden stil

FOTO'S De bekende Sprookjesboom in de Efteling geniet vanaf volgende maand van een welverdiende pauze. Naar verwachting blijft de pratende boom bijna twee maanden stil. Een groot deel van het Sprookjesbos is de komende maanden afgesloten in verband met werkzaamheden.

Eerder werd al duidelijk dat Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van Keizer vanaf maandag 8 september niet toegankelijk zullen zijn. De onderhoudsbeurten duren vermoedelijk tot en met dinsdag 23 december. Tegelijkertijd wordt in de omgeving een nieuw toiletgebouw uit de grond gestampt.

Vanwege de omvangrijke klus zal een hoek van het Sprookjesbos afgesloten zijn. Daar in de buurt staat ook de Sprookjesboom. Een woordvoerder bevestigt dat bezoekers de boom tijdens een deel van het bouwproject moeten missen, van maandag 27 oktober tot de start van de kerstvakantie.



Kniezende Kniesoor

De Sprookjesboom moet nog op de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website gezet worden. Overigens staat tussen Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Nieuwe Kleren van Keizer nog een andere babbelende boom: Kniezende Kniesoor. Ook hij wordt noodgedwongen het zwijgen opgelegd.



Om ervoor te zorgen dat de wandelroute in het Sprookjesbos straks niet doodloopt, is afgelopen week een nieuw pad aangelegd tussen Repelsteeltje en De Vliegende Fakir. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe spoorwegovergang bij de uitgang van Droomvlucht, richting de Fakir.







