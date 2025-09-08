Efteling

Efteling verkoopt geen Mexicano's meer in personeelsrestaurant: niet duurzaam genoeg

De Efteling stopt met het verkopen van Mexicano's in het personeelsrestaurant. Het management vindt dat de bekende vleessnack niet duurzaam genoeg geproduceerd wordt. Daarom moeten Efteling-medewerkers de pittige lekkernij tot nader order missen, bevestigt een voorlichter aan Looopings.

Mexicano's zijn al tientallen jaren onderdeel van het Efteling-assortiment, met een pauze tussen 2013 en 2020. Bezoekers kunnen de geribbelde snack bestellen bij drie verkooppunten: de Smulpaap, De Hongerige Machinist in Station de Oost en Frau Boltes Küche. Het merk is onderdeel van de firma GoodLife Foods uit Breda.

Een Mexicano bestaat uit gehakt van rundvlees, kip of varkensvlees. In het verleden, tot 2018, werd ook paardenvlees gebruikt als ingrediënt. Tot nu toe was het product ook verkrijgbaar in het personeelsrestaurant, maar daar is verandering in gekomen.



Samenstelling

"Het vlees dat voor dit product wordt gebruikt, is afkomstig uit reststromen vanuit de hele industrie en wordt wereldwijd ingekocht", zegt een Efteling-woordvoerder over de huidige samenstelling. "Wij vinden het belangrijk dat onze producten aansluiten bij onze duurzaamheidsambities."



Hoewel de Mexicano niet meer aan de huidige eisen van de Efteling voldoet, kunnen bezoekers de snack voorlopig nog wel gewoon verorberen. Er is nog geen definitief besluit genomen over het aanbieden van het product aan het grote publiek.



Hoop

Ondertussen gloort er wel hoop voor Mexicano-fans onder het Efteling-personeel. "De producent werkt momenteel aan een nieuwe variant met vlees van Nederlandse herkomst en met meer inzicht in het productieproces", weet de woordvoerder. "Zodra dit beschikbaar is, zullen wij opnieuw beoordelen of de Mexicano terug kan keren in het aanbod, met een duurzamer en een lokaal karakter."