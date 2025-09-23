Efteling

Dit zijn de castleden van de nieuwe Efteling-musical Joris en de Draak

FOTO'S De Efteling heeft de cast onthuld van de nieuwe familiemusical Efteling vertelt... Joris en de Draak. Tijdens een persmoment in het attractiepark werden maandag de vijf acteurs gepresenteerd die het eeuwenoude verhaal gaan vertolken. De reizende productie vertelt het verhaal van een gezin dat onderweg naar de Efteling autopech krijgt.

Zonder hulp of telefoon besluiten ze een verhaal te vertellen: de legende van Joris en de Draak. Marijn Brouwers, Marike Folles, Christiaan Koetsier en Thijmen Staps spelen de familie Van Kampen. Fleur Renes neemt de rol van buurmeisje Marijke op zich.

Samen brengen ze verschillende personages tot leven, waaronder Joris, prinses Rosalie, een koning en zelfs drie schapen. De regie ligt in handen van kinderboekenschrijver en theatermaker Mark Haayema, voor het decor is Joris van Veldhoven verantwoordelijk.



Zeventig minuten

Voor de muziek is opnieuw een beroep gedaan op Efteling-huiscomponist René Merkelbach, die vijftien jaar geleden ook de soundtrack van de rollercoaster verzorgde. De voorstelling duurt zeventig minuten en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.



Volgens creatief concept specialist Mark van Haasteren sluit de productie aan bij de traditie van sprookjesmusicals, maar dan in een modernere vorm. "Geen klassiek sprookje dit keer, maar een verhaal vol humor, muziek én avontuur", zegt hij. "Veel mensen kennen Joris en de Draak vooral van de achtbaan, maar er zit natuurlijk een heel spannend verhaal achter."



Zwaard

Tijdens het persmoment werd de taart aangesneden met het zwaard van Joris. Vervolgens stapten cast en genodigden samen in de houten achtbaan. Efteling vertelt... Joris en de Draak gaat in december in première in Waalwijk en reist daarna langs 42 theaters in Nederland en Vlaanderen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de Efteling en de deelnemende theaters.















