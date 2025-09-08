Efteling

Pardoes ontmoet Bumba: Studio 100-figuren in de Efteling ter promotie van gezamenlijke kerstshow

VIDEO Een bijzonder gezicht: Efteling-figuren als Pardoes, Roodkapje en Jokie kregen vandaag gezelschap van Studio 100-personages als Samson, Kabouter Plop en K3. Het Brabantse attractiepark heeft de handen ineengeslagen met het Vlaamse mediabedrijf voor een speciale kerstshow in Ahoy Rotterdam, op zaterdag 20 en zondag 21 december.

Vanmiddag vond de perspresentatie plaats op het Zomerstrand in de Efteling. Daarbij nam Efteling-directielid Koen Sanders het woord. Hij vertelde dat het idee voor de samenwerking ontstond tijdens een avondje uit met Toppers-zanger René Froger. De Toppers lanceren een jeugdgroep onder de noemer de Toppers Gen-Z.

Het idee was om iets op te zetten samen met de Efteling. Daar had Sanders wel oren naar, maar beide partijen vonden dat er nog een merk ontbrak. Vervolgens werd Studio 100-baas Gert Verhulst opgetrommeld. "Ik was eigenlijk zelf meteen enthousiast", zei de mede-oprichter. Het resultaat is De Gi-Ga Gantische Kerstshow op zaterdag 20 en zondag 21 december.



Nieuwe traditie

Aan de productie wordt een verhaallijn gekoppeld, net als al jaren gebeurt bij de Studio 100-shows rond Sinterklaas in het Sportpaleis in Antwerpen. Het hoofdingrediënt zal echter muziek zijn, met optredens van Studio 100-helden, Efteling-iconen en de nieuwe Toppers-groep. Als het aan Sanders, Froger en Verhulst ligt, is een nieuwe traditie geboren. "De kans dat er ooit een vervolg komt, lijkt me wel realistisch", aldus Verhulst.



De presentatie zorgde voor unieke beelden: nooit eerder stonden Studio 100-mascottes in de Efteling gebroederlijk op het podium naast hun Kaatsheuvelse collega's. De Efteling werd vertegenwoordigd door Droomvlucht-elfjes, Jokie en Jet, Sprookjesboom-figuren Langnek en Draak, de Fakir, Roodkapje en Pardoes. Studio 100 had K3, Samson en Marie, Nachtwacht, Kabouter Plop en Bumba meegenomen.



Kerstman

Ook de Kerstman ontbrak niet. Samen met Sanders, Froger en Verhulst werd afgeteld van zeven naar nul, waarna het begon te sneeuwen op de zonovergoten Efteling-weide. Looopings kan een videocompilatie laten zien. Daarin komt ook René Froger aan het woord, die naar eigen zeggen een trouwe Efteling-liefhebber is en dol blijkt te zijn op de attractie Danse Macabre.