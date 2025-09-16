Bobbejaanland

Bobbejaanland plant unieke nieuwe attractie voor 2027, bestaande attractie verhuist

Bobbejaanland maakt achter de schermen plannen voor een nieuwe attractie. Dat melden ingewijden aan Looopings. Het Vlaamse pretpark wil in 2027 uitpakken met een imposant attractietype, dat nog nergens anders in Europa te vinden is. Tegelijkertijd is het de bedoeling om een bestaande attractie te verplaatsen.

De laatste grote nieuwe toevoeging in Bobbejaanland was lanceerachtbaan Fury in 2019. In de jaren erna werd vooral geïnvesteerd in thematiek, opknapbeurten en evenementen als Halloween, World of Dinos en Bobbejaanland Wintert. Waterbaan Indiana River werd getransformeerd tot Terra Magma.

Het park is tegenwoordig verdeeld in de zeven themagebieden Welkomstplein, Wondergarden, Land of Legends, Adventure Valley, Desperado City, Kinderland en Mystery Bay. De afgelopen jaren nam men afscheid van de Koggemolen en simulator The Forbidden Caves. Op laatstgenoemde locatie opent binnenkort een nieuw spookhuis.



Kettingmolen

Als alles volgens plan verloopt, presenteert Bobbejaanland in 2027 - acht jaar na de komst van Fury - weer een serieuze nieuwe ride. Het park heeft een bijzonder attractietype op het oog. De eerste wijzigingen worden naar verwachting al doorgevoerd in 2026: aankomend seizoen moet de bestaande Kettingmolen verplaatst worden.



De zweefcarrousel van de Duitse fabrikant Zierer, geopend in 1991, verhuist dan richting kindergebied Kinderland. Nu is de zweefmolen nog onderdeel van de Wondergarden. Die hoek van het park zal een jaar later een extra impuls krijgen met de komst van de nieuwe attractie.



Focus

Een woordvoerster bevestigt dat Bobbejaanland veelbelovende toekomstplannen heeft, maar details worden op een later moment gedeeld met de buitenwereld. "Onze focus ligt voorlopig op het neerzetten van een fantastisch halloweenseizoen met een groot nieuw spookhuis, gevolgd door onze eerste winteropening ooit", laat de voorlichtster aan Looopings weten.



