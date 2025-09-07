Welkom!
Efteling

Spinnenplaag in het Efteling Museum? Decors vol met spinrag

Vandaag, 14.19 uurBeeld: @Vogeltjerok, @Coshira_

FOTO'S Heeft het Efteling Museum last van een spinnenplaag? De decors in één van de tentoonstellingsruimtes zitten na een korte sluiting plotseling vol met spinrag. Het gaat om het zogenoemde Wonder Depot: een rommelig archief vol met oude Efteling-rekwisieten.

Om te benadrukken dat de spullen al jaren in het rariteitenkabinet liggen, zijn medewerkers recentelijk aan de slag gegaan met nepspinnenwebben. Verschillende decorobjecten werden bedekt onder een laag spinrag. Het zorgt voor een creepy sfeertje in het depot.

Het Efteling Museum opende eind 2003. Af en toe worden nog zaken aan het Wonder Depot toegevoegd. Zo verschenen er in 2022 enkele Spookslot-elementen. Naast de vaste collectie is er ook een wisselende expositieruimte. Sinds 2023 is daar een tentoonstelling over grondlegger Anton Pieck te zien.









