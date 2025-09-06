Disneyland Paris

Voetballer FC Barcelona woedend omdat Babbel zijn kind niet knuffelt: 'Ik haat je, Disneyland Paris'

VIDEO Een bekende voetballer van FC Barcelona scheldt Disneyland Paris uit op social media. Raphael Dias Belloli, beter bekend als Raphinha, heeft het helemaal gehad met het Disney-resort. De reden: de eekhoorn Babbel zou geweigerd hebben om zijn kind te knuffelen. De Braziliaan trekt de racismekaart: hij beweert dat de Disney-figuur witte kinderen wél aandacht schonk.

"Jullie medewerkers zijn een regelrechte aanfluiting", foetert Raphinha in verhalen op Instagram. "Je zou mensen niet zo moeten behandelen, zeker een kínd! Je zou kinderen blij moeten maken in plaats van een kind afwijzen. Ik zeg maar afwijzen, om het niet erger te maken. Het is een schande."

In filmpjes is te zien hoe Babbel opstaat op het moment dat het donkere zoontje van de voetballer hem een knuffel wil geven. Het jochie gaat nog achter de eekhoorn aan, maar dat heeft geen effect. "Ik snap dat dit een vermoeiend beroep is, maar waarom werden alle witte kinderen wel gezien en mijn zoon niet?"



Te druk

Dat lijkt schromelijk overdreven: het Disney-personage zwaait wel even naar de jongen. Er is echter geen sprake van een vaste meet-and-greet met een wachtrij: Babbel loopt vrij rond over het entreeplein van het Walt Disney Studios Park. Als het te druk wordt, wandelt hij verder. Dat zien we ook gebeuren in de video.



Toch denkt de 29 jaar oude profvoetballer dat zijn kind alleen benadeeld werd vanwege zijn huidskleur. Hij wijdde er meerdere Instagram-berichten aan. "Deze medewerker is klote, deze medewerker is een idioot", valt daarin te lezen. "Ik haat je, Disneyland Paris."



Marktwaarde

Raphinha komt sinds 2022 uit voor FC Barcelona. Daarvoor speelde de aanvaller in de Engelse Premier League bij Leeds United. Ook maakt hij deel uit van het Braziliaans elftal, waarmee hij deelnam aan het WK van 2022. Hij heeft momenteel een marktwaarde van zo'n 90 miljoen euro.