ZooParc de Beauval

Oplossing voor dolfijnen uit spookpark Marineland? Franse dierentuin wil nieuwe lagune bouwen

VIDEO Een grote Franse dierentuin werkt aan een plan om twaalf dolfijnen uit het gesloten Marineland over te nemen. Het dierenpark aan de Côte d'Azur sloot begin dit jaar de deuren, waardoor de dieren al maanden zonder toekomstperspectief in lege bassins verblijven. Die impasse wil men zo snel mogelijk doorbreken.

ZooParc de Beauval, een dierentuin ten zuiden van Parijs, laat weten dat de Franse regering het park heeft gevraagd om een oplossing te bedenken. Het plan bestaat uit de aanleg van een enorme natuurlijke lagune, verdeeld over drie grote bassins met plek voor maximaal 25 dolfijnen.

Er zouden ook medische bassins en speciale voorzieningen komen die het welzijn van de dieren moeten garanderen. Voor de twee orka's van Marineland kan Beauval geen opvang regelen. Volgens de dierentuin is het onmogelijk om voor deze sociale dieren passende leefomstandigheden te creëren.



Realistische optie

Het project zou ook dienen als kennis- en reddingscentrum voor walvisachtigen. Er wordt gedacht aan onderzoek in het park en op zee, een mobiel team dat dieren in nood kan helpen en samenwerkingen met reservaten. Dierenrechtenorganisaties als One Voice reageren positief en noemen het voorlopig de enige realistische optie.



Beauval benadrukt dat er nog geen garanties zijn dat het project doorgaat. "Dit stond helemaal niet in onze plannen, maar de prioriteit is om deze dieren te helpen en hen het grootst mogelijke welzijn te bieden", schrijft het management in een verklaring. "Als andere projecten in Frankrijk betere opvangmogelijkheden bieden, zullen wij ze steunen."